В аеропорту Китаю спалахнув і розламався навпіл російський літак

В аеропорту Сяошань у китайському місті Ханчжоу перед зльотом загорівся вантажний російський літак Ту-204.

Як повідомляє Служба новин Китаю, пожежа спалахнула о 4:40 8 січня за місцевим часом в кабіні пілота.

На місце через дві хвилини прибули пожежна служба та "швидка". Вони врятували вісім членів екіпажу. Після того, як пожежу загасили, борт розламався навпіл.

Зазначається, що літак Ту-204 належить російській авіакомпанії "Авіастар-ТУ". На його борту знаходилось 20 тонн вантажу та 26 тонн авіаційного палива. Він мав летіти до новосибірського аеропорту Марчево. Наразі причини пожежі встановлюються.

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