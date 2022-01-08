6 січня у с. Благовіщенка Запорізької області 27-річнй чоловік напідпитку викрав у односельця автомобіль ГАЗ "3302" для поїздки в сусіднє село. Його розшукали за годину.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Про викрадення авто повідомив власник. За його словами, невідомий викрав машину з гаража на території тепличного господарства.

Через годину після початку пошуків правоохоронці виявили викрадений автомобіль у лісосмузі біля села Новодніпровка. За його кермом знаходився сп'янілий чоловік, місцевий мешканець.

Поліцейські встановили, що близько 17 години зловмисник зломав навісний замок на гаражі та поцупив автівку. Він пояснив, що машина йому була потрібна для поїздки в сусіднє село.

Чоловіка затримали, а транспортний засіб вилучили та після проведення слідчих дій повернуть власнику. 7 січня затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Він може потрапити за ґрати на термін від 5 до 8 років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.