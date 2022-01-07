В Управлінні державної охорони України спростували інформацію ЗМІ про те, що начебто кортеж президента Володимира Зеленського потрапив у ДТП на гірськолижному курорті Буковель.

Про це Управління повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"Управління державної охорони України повідомляє, що відео про нібито кортеж Президента України Володимира Зеленського у Буковелі, фрагменти якого ширяться соціальними мережами, не має жодного відношення ні до Президента України, ні до його охорони, ні до Управління державної охорони України", — йдеться в заяві.

В Управлінні держуохорони додали, що це відео було зняте не в Буковелі, а на гірськолижному курорті Куршевель 5 січня, а в його поширенні звинуватили журналіста інтернет-видання "Українська правда" Михайла Ткача.

Проте у коментарі до посту Управління головредка "УП" Севгіль Мусаєва повідомила, що видання не було першоджерелом інформації.

"Шановне Управління державної охорони України, те, що це фейк я ще вчора написала у коментарях на сторінці Мирослава Гая, знайшовши першоджерело - блогерку Ольгу Зуйкову, що запостила першою це відео. До чого тут згадувати Михайла? І журналістику?", — написала вона.

Що передувало

Президент Володимир Зеленський 4 січня повідомив у Facebook, що перебуває у Буковелі на "короткому зимовому відпочинку".

"Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку. Безкраї степи, пагорби в тумані, дим із димарів придорожніх будинків Аж ось на горизонті видніються рідні Карпати", — написав очільник держави.

Водночас "Українська правда" із посиланням на власні джерела повідомила, що Зеленський розмістився в готелі "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною. А на паркувальному майданчику біля готелю помітили автівки із кортежу президента. Проте Коломойський заявив, що не бачився з Зеленським.

"Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро — ред.)", — прокоментував він.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу