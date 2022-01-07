Сьогодні, 7 січня у Запорізькому театрі молоді дітям із Новоолександрівської громади показали виставу "Лісова казка".

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Валентин Пересипкін.

Фото: Суспільне Запоріжжя Розважальні заходи для дітей в холі театру

Театр відвідали 48 дітей. Вони отримали безплатні квитки в рамках благодійної акції фонду “Надай надію”. "Це діти з багатодітних сімей, діти, які беруть активну участь у громаді, і діти із соціально-незахищених сімей", — уточнила директорка БФ Лариса Куриленко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Лариса Куриленко

Перед виставою дітлахи поділилися очікуваннями:

"Я прийшла тут з подругами, зі своїми однокласниками, і очікую свято. Тут дуже гарно і я тут ніколи не була", — зазначила Ганна Дормограй із селища Юльївка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ганна Дормограй

"Я приїхала зі своєю вчителькою Тетяною Миколаївною і зі своїми друзями. Чекаю чогось неймовірного", — додала Марія Москаленко із селища Григорівка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Марія Москаленко

"Лісова казка" є мюзиклом в одній дії. За сюжетом, лісові звірі домовилися жити мирно. Вони танцювали та співали у колі. Але злий Вовк не захотів приєднатися і дружити з іншими тваринами. Хижак ледь не зірвав свято, але на допомогу тваринкам прийшов Дід-лісник та його онучка.

Фото: Запорізький театр молоді Вистава "Лісова казка"

За словами Лариси Куриленко, участь у благодійній акції візьмуть також діти із Павлівської громади Запорізької області. Вони відвідають театр дев'ятого січня.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber