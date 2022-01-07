У Мелітопольському районі Запорізької області місцеві мешканці незаконно вирубували дерева. 6 січня поліцейські викрили "чорних лісорубів" та їх організатора.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Запорізької області.

Правоохоронці відкрили справу за статтею "Незаконна порубка або незаконне перевезення, збут лісу" ККУ. У ході розслідування вони провели два обшуки на території Мелітопольського району.

Правоохоронці з'ясували, що 28-річний мешканець села Терпіння платив групі односельців за те що вони вирубували акацію, дуб та гледичію в Мелітопольському та Михайлівському районах. Дерева вантажили в мікроавтобус та перевозили до приватного домоволодіння в Терпінні. Там їх розпилювали на дрова та продавали.

Фото: Національна поліція у Запорізькій області Речі фігурантів справи

Під час обшуку вдома в організатора незаконної справи правоохоронці вилучили близько 6 кубометрів деревини, а також два мобільні телефони, sim-картки та чорнові записи. За місцем мешкання іншого, 33-річного фігуранта на території приватного домоволодіння в селі Вознесенка Мелітопольського району вилучили 10 кубометрів деревини, бензопилу та три мобільні телефони.

Поліцейські уже встановили особи всіх шести учасників угруповання. Досудове розслідування триває.

За незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут деревини за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, зловмисникам загрожує від п’яти до семи років за ґратами.

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