На Луганщині готуються до Святвечора, який відзначають 6-го грудня, напередодні Різдва. Традиційною стравою до столу є кутя, рецептами якої поділились жительки Луганщини, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Як розповіла Суспільному жителька Лисичанська Надія Маліна, для куті вона варить рис.

Суспільне Донбас Надія Маліна

Каже, цей рецепт пам'ятає з дитинства. Його готували її бабуся та мати. Рис заливали узваром або варенням, інших смаколиків у ті часи не було. Зараз жінка свою кутю прикрашає тертим шоколадом.

"Носили до бабусі кутю, це була традиція. Тоді всі діти носили кутю. Тому що хотіли, щоб дали 10 копійок та пряників. Тоді пряники були ляльки, коники. Але ми були дуже раді й носили цю кутю. І завжди ми з нетерпінням чекали на це свято", — згадує Надія Олександрівна.

Суспільне Донбас Свою кутю Надія Маліна прикрашає тертим шоколадом

За словами жительки Лисичанська Ірини, вона вже 20 років готує одну й ту саму кутю. Рецепт привезла з західної України.

"Я відпочивала там у санаторії, нас пригощали під час свят такою кутею і мені дуже сподобалася. Тому тепер я щороку готую таку незвичайну кутю. Це свято, настрій і смачно", — розповіла Ірина.

До складу страви входять пшенична крупа, мак, мед, родзинки та горіхи, каже Ірина.

Суспільне Донбас Ірина готує інгредієнти куті

Крупа вариться близько 40 хвилин, горіхи треба обсмажити. Потім усі інгредієнти перемішати. "Кутя готова, приємного апетиту", — бажає Ірина.

Суспільне Донбас Рецепт куті Ірина привезла з західної України

А от у Кудряшівці педагоги гімназії до Святвечора готують запечені яблука, пампушки, гарбуз, вареники з картоплею, вареники з капустою, квашену капусту. Також готують пісну засмажену картоплю та гречку з грибами. Кажуть, всі страви повинні бути пісними.

Суспільне Донбас У Кудряшівці святковий стіл з пісними стравами

Директорка Кудряшівської гімназії Інна Сухаревська розповіла Суспільному, що готує два види куті. Перша з узваром та пшеницею, друга — з рисом, медом та цукатами.

"Взагалі традиції для нашої родини дуже важливе дійство і ми передаємо їх з покоління в покоління", — говорить Інна Сухаревська.

Суспільне Донбас Кутя з медом та цукатами

Щороку колядувати до вчителів приходять їх учні, та приносять різноманітні варіації куті. Але більше, каже вчителька Кудряшівської гімназії Анна Красноштан, вона полюбляє кутю своєї родини.

"Я дуже люблю ту кутю, яку готує моя мама. Вона з рису. Це другий варіант коли ми готували з мамою", — розповіла Анна.

Традиційно на Святвечір вчителі співають пісні. Після виступу сідають за святковий стіл.

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