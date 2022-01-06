У Кролевецькій лікарні припинив роботу пологовий

На Сумщині з нового року не працює пологове відділення у Кролевецькій лікарні. Торік там народилося 20 немовлят, одне з них померло. Не оплачувати послуги тих відділень, де народжується менше, ніж 150 дітей на рік - така нова умова Національної служби здоров’я України.

З нового року договори щодо надання медичної допомоги при пологах укладаються з тими закладами у яких у період з 1 квітня до 30 вересня 2021 року надали допомогу щонайменше 75 породіллям. За словами директорки Північного міжрегіонального департаменту національної служби здоров`я України Вікторії Мілютіної, вимога сформована таким чином, щоб найбільш захистити жінку і новонародженого. Тому що саме пологи залежать від кваліфікації лікаря, а кваліфікацію треба підтримувати.

Через це на Сумщині не працюватиме пологове відділення у Кролевці. Там за минулий рік народилося 20 дітей, одна дитина померла, розповів головний лікар закладу Сергій Побивайло. За його словами, робота пологового відділення взагалі призупинена останні пів року.

Чверть немовлят, які народжуються у відділеннях з малою кількістю пологів на рік виходжують у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні, говорить його завідувачка Людмила Юсюк. Також це пов’язано із нестачею лікарів потрібної кваліфікації.

Щодо сумського місього пологового будинку, там торік побачили світ 1882 дитини. Це майже третина від усіх, що народилися в області.

Наразі на Сумщині функціонує два пологовібудинки в Сумах та шість відділень у лікарнях в районах – це Шостка, Ромни,Охтирка, Глухів, Конотоп і Тростянець.

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