Сьогодні, 6 січня, благодатний вогонь із Вифлеєму передали до храму “Матері Божої неустанної помочі” Української греко-католицької церкви в Осипенківському районі Запоріжжя.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Герман Дубінін.

Свічку, запалену від Вифлеємського вогню передали священникам п’ятеро членів Запорізької округи Національної скаутської організації “Пласт”. Вогник із принесеної лампади перенесли на храмові свічки, звідки парафіяни могли запалювати свої свічки.

Фото: Суспільне Запоріжжя Парафіянка Ангеліна Вовк

"Тобто, у моменти, коли тяжко на душі чи є якісь переживання, людина може запалити цю свічку, відчути це тепло, яке прийшло до нас з Віфлеєму. І, таким чином, сповнити свою душу тим, чого не вистачає", — вважає парафіянка Ангеліна Вовк.

Фото: Суспільне Запоріжжя Отець Роман

Як значив настоятель храму "Матері Божої неустанної помочі" української греко-католицької церкви отець Роман, до пластуни уже третій рік поспіль передають вогонь до цього храму.

Фото: Суспільне Запоріжжя Храм "Матері Божої неустанної помочі"

До Запоріжжя Вифлеємський вогонь доправили потягом ще перед Новим роком (28 грудня 2021 р.). А далі — поширювали містом.

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Фото: Суспільне Запоріжжя Ярослав Мотрич

"Ми відвезли вогонь вже — були в Православній церкві — ПЦУ, були в Римо-католицькій церкві. Сьогодні в нашому храмі Греко-католицької церкви. Поїдемо в ще один храм греко-католицької церкви, на проспекті Металургів. Тобто, ми возимо в усі храми, які є в Запоріжжі. Також у нас беруть військові капелани-протестанти вогонь. Завезли в “Солдатський привал”, вогонь вже поїхав на передову", — розповів керівник осередку національної скаутської організації України "Пласт" Ярослав Мотрич.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вифлеємський вогонь

Він додав, що в Україні традиція поширювати Вифлеємський вогонь з'явилася у 1992 році.

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