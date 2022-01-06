На Волинь повертаються морози: якою буде погода на Різдво

На Волині під час різдвяних свят, зокрема 7, 8 та 9 січня очікується морозна погода без опадів у зв'язку з проходженням на території області холодного атмосферного фронту. Про це Суспільному телефоном повідомив черговий синоптик обласного центру гідрометеорології Василь Климюк.

З його слів, 7 січня в області та Луцьку буде хмарна погода з проясненнями, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вдень на Волині очікується від чотирьох градусів морозу до одного градуса тепла, в Луцьку – від одного до трьох градусів морозу.

"7 січня ми будемо під впливом антициклону зі Сходу. З 8 січня в області буде переважно без опадів, нічна температура коливатиметься від п'яти до 10 градусів морозу, денна – від нуля до п'яти градусів морозу", – зазначив синоптик.

Аналогічною будуть погодні умови під час вихідних, каже волинський синоптик, 8 та 9 січня: хмарна погода та мороз, проте вночі очікується невеликий сніг.

"Традиційно вже на Новий рік у нас бувають "новорічні" дощі і тепліша температура. Вже на різдвяні свята погода морозна і настає більш зимова погода. І минулого року, і два роки тому погода була аналогічною", – додав Василь Климюк.

Що відомо

У новорічну ніч і перші дні 2022 року на Волині синоптики прогнозували хмарну погоду, дощ та мокрий сніг, а також "плюсову" температуру.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.