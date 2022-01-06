30 років в ефірі: як на Волині розпочалося регіональне телевізійне мовлення

30 років тому на Волині розпочалося регулярне мовлення Волинського телебачення. Перший ефір відбувся 1 січня 1992 року. Тоді о 13 годині 10 хвилин глядачі дивилися випуск новин, – розповів Суспільному перший режисер телеканалу Віталій Клімчук.

Зараз телеканал у складі Суспільного мовника і має назву "UA: Волинь". Суспільне зібрало спогади перших працівників телеканалу.

Перший режисер – Віталій Клімчук

У відеотеці телеканалу зберігаються архівні відеозаписи телепередач і фільмів, що створювалися упродовж десятиліть. Перший режисер Віталій Клімчук, який працював із 1992-2001 роки, каже: формування Волинського телебачення розпочалося наприкінці 1991-го, а у січні 1992-го стартувало регулярне мовлення.

Суспільне Волинь Режисер Віталій Клімчук

"Це, буквально, тільки четвертий місяць після проголошення незалежності, сюди кинулися люди, яким це було цікаво. Журналісти, які покинули радіостудії і перейшли на телебачення", – пригадує Віталій Клімчук.

Радійну студію переобладнали у телевізійну, на початках мали 12 касет, монтували телепередачі у нічну зміну, було 12 телевізійників, які працювали на ентузіазмі. "Перші кроки були у форматі інформаційних програм. Ми знімали, тоді зачахли виробництво, промисловість і якщо десь щось жевріло, ми піднімали його, виносили в ефір і це десь свого роду була моральна підтримка волинської громади", – каже режисер.

Обличчя ефіру

Віра Малунова — одна із перших телевізійних дикторів на Волині. 1995-го року прийшла у колектив зі Львівського телебачення. До 30-річчя каналу прийшла у студію, де колись вела прямі ефіри, читала оголошення та прогнози погоди.

Суспільне Волинь Телеведуча Віра Малунова у студії UA: Волинь

Дикторка каже: тоді працювала без суфлера, а тому більшість текстів доводилося вчити напам’ять.

"Молоді журналісти прагнули робити авторські передачі, знімати, брати інтерв’ю. Тамара Трофимчук, я пам’ятаю, навіть переодягнулася у жебрачку сиділа, хотіла відчути, як це людина просить. Розумієте, шукали", – пригадує ведуча.

11 років в апаратній – Віталій Герасимлюк

Одинадцять років працював режисером на телебаченні із 1996-го року Віталій Герасимлюк. Розповідає: найбільше захоплювала співпраця з колегами у зйомках фільмів, де вдавався до постановок.

Суспільне Волинь Віталій Герасимлюк

Віталій Герасимлюк каже: у колишній студії облаштовував кожен куток. "Тамара Куліш вела прямі ефіри, Галина Старцева, Юрій Яцюк надзвичайно багато вів прямих ефірів, - все, що стосувалося спорту і фестивальних речей. Людмила Вегера мала свою циклову передачу" – розповів режисер.

Сучасне телебачення

Зараз щобудня в ефірі каналу – п'ять випусків новин і інформаційно-аналітична програма "Сьогодні. Головне". Нинішній інформаційний простір і технічний розвиток вимагає від телевізійників поєднувати багато функцій – і оператора, і журналіста, і режисера, мобільно передавати інформацію, – каже кореспондентка Суспільного Волині Ірина Сватула.

Суспільне Волинь Журналістка Ірина Сватула

"Я, коли підписуюся, кажу, що матеріал підготувала Ірина Сватула, я розумію, що несу за кожне слово відповідальність", – каже ведуча новин.

Нині телеканал UA: Волинь разом із загальнонаціональними телеканалами UA: Перший та UA: Культура входить до мережі найбільшого медіа в Україні – Суспільного мовника.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.