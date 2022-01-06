На Житомирщині за добу, 5 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 201 жителя області. Померли п'ятеро людей.

Про це 6 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

5 січня лабораторний центр провів 653 дослідження на наявність захворювання – у 201 жителя області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 267 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще п'ятеро людей:

67-річна жителька Житомирського району;

65-річна жителька Малина;

73-річний житель Любара;

71-річний житель Олевська;

36-річна жителька Радомишля.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровано 3 270 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 904 жителі, Бердичеві – 280, Коростені – 239 та Новограді-Волинському – 187.

5 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 381 жителя області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 141 051 житель, з яких 135 514 вже одужали.

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