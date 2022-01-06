У США через "Омікрон" відклали церемонію вручення "Греммі"

У США через коронавірус відклали церемонію вручення музичної нагороди американської Академії звукозапису — “Греммі”, яка мала відбутися 31 січня цього року. Про це йдеться у спільній заяві Академії звукозапису та CBS, оприлюдненій у середу, 5 січня.

Таке рішення ухвалили після ретельного аналізу ситуації, пов'язаної з коронавірусом, і консультацій із чиновниками, експертами з охорони здоров’я та безпеки, спільнотою артистів та численними партнерами, зазначили організатори.

“Академія звукозапису та CBS відклали 64-ту щорічну церемонію вручення премії “Греммі”. Здоров’я і безпека учасників нашої музичної спільноти, живої аудиторії та сотень людей, які невтомно працюють над створенням нашого шоу, залишаються нашим головним пріоритетом”, — йдеться у заяві.

Враховуючи невизначеність, пов’язану з варіантом “Омікрон”, проведення шоу 31 січня, за словами організаторів, містить занадто багато ризиків.

“Ми з нетерпінням чекаємо на святкування “Найбільшої ночі музики” в майбутньому, про що буде оголошено незабаром”, — йдеться на сайті “Греммі”.

“Греммі” — музична нагорода американської Академії звукозапису, що існує з 1958 року. Це одна з найпрестижніших нагород у сучасній музиці, яку можна порівняти із премією “Оскар” у кінематографі.

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