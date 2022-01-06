Протести в Казахстані. Силовики Алмати повідомили про "ліквідацію" мітингарів

У Казахстані на головну площу Алмати, де три дні тривали протести проти чинної влади країни, увійшли військові та кілька бронетранспортерів. Місцева поліція повідомила про "ліквідацію" протестувальників.

За словами свідків, було чути постріли, коли військові наближалися до натовпу, передає Reuters.

За даними російських ЗМІ, під час перестрілки казахські військові взяли під контроль площу Республіки в Алмати.

"Минулої ночі екстремістськими силами було здійснено спроби штурму адміністративних будівель, департаменту поліції Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції. Десятки нападників ліквідовано, їх особи ідентифікуються", — заявила офіційна представниця департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек, передає російська агенція "Інтерфакс".

Окрім того, державне телебачення Казахстану вже повідомило про призупинення роботи усіх фінансових організацій в країні: громадяни наразі не мають можливості зняти кошти або перевести їх на інший рахунок.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ із 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель.

У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

На всій території Казахстану 5 січня було запроваджено режим надзвичайної ситуації

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