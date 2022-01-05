Київський апеляційний суд погодив підсудність обвинувального акту високопосадовцям окупованого Криму одному з районних судів міста Києва. Деснянський районний суд розглядатиме справу про держзраду Поклонської, Аксьонова та решти фігурантів по суті, повідомляється на сайті Київського апеляційного суду.

"5 січня 2022 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про визначення підсудності обвинувального акту одному з районних судів міста Києва, на підставі ЗУ "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо громадян А., К, громадянки П, громадян Д., А., М., Т., та З. задоволено, обвинувальний акт направлено до Деснянського районного суду міста Києва", — йдеться у повідомленні судової інстанції.

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Серед фігурантів справи:

Сергій Аксьонов – ексдепутат ВР Криму, окупаційний глава півострова;

Наталія Поклонська – колишній старший прокурорка;

Володимир Костянтинов – ексочільник Верховної ради Криму;

Петро Зима – колишній керівник УСБ України в Севастополі;

Сергій Абісок – ексглава відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління ГУ МВС України;

Віктор Мельниченко – ексочільник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ;

Юрій Дойников – колишній голова Севастопольської міської ради.

Їх підозрюють у державній зраді, поваленні конституційного ладу і захопленні державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створенні злочинної організації, а також участі у ній.

Що відомо

29 грудня Служба безпеки України завершила розслідування щодо так званих керівників окупаційної адміністрації Криму. У лютому-березні 2014 року перелічені особи брали участь в насильницькому поваленні конституційного ладу та зміни меж української території. Також вони допомагали створювати та керували окупаційними органами. Обвинувальний акт щодо фігурантів провадження скерували до суду. Кожному із них загрожує до 15 років ув’язнення.

В жовтні 2021 року Володимир Путін призначив колишню українську прокурорку Наталю Поклонську послом в Кабо-Верде. Це острівна країна в Африці.

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