На Волині стартувала реєстрація на пробне ЗНО

На Волині 5 січня розпочалася реєстрація на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Цього року скласти пробні іспити можна з двох предметів, – повідомила Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 19 березня, іспит з усіх інших предметів зовнішнього незалежного оцінювання – 26 березня. Зі слів Алли Корнейко, ці тестування є платними.

Суспільне Волинь

Серед охочих випробувати свої сили на пробному зовнішньо-незалежному оцінюванні – одинадцятикласниця Марія Андрійчук. Для реєстрації дівчина обрала українську мову та літературу й англійську мову. Каже: нині багато часу приділяє вивченню цих предметів.

"З’явилося набагато більше репетиторів з предметів, якими я раніше навіть не цікавилася, наприклад літературою, то я її вчу з нуля", – додала школярка.

Суспільне Волинь

Мама випускниці Лариса Андрійчук розповідає: ритм життя її доньки-випускниці змінився. Ідею пробного тестування, каже, підтримала.

"Фактор емоційний має велике значення і випускник, принаймні, матиме уявлення, як відбувається ЗНО. Взагалі додаткових занять дуже багато і ритм життя одинадцятикласника є доволі складним", – говорить мама Лариса Андрійчук.

Суспільне Волинь

Пробне ЗНО є корисною підготовчою роботою для учнів перед основною сесією, – зазначила вчителька української мови та літератури Лідія Дружинович. Каже: після цих іспитів школярів почувають себе впевненіше на основній сесії.

"Пробне ЗНО навчає дітей раціонально розподіляти час, знайомить із зразками тестових завдань, із допуском до пункту тестування, з самим форматом завдань, із робочим місцем", – додала педагогиня.

Суспільне Волинь

Кожен охочий може взяти участь у пробному тестуванні та отримати допомогу у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, – повідомив методист Роман Кутовий.

"Зранку, щойно відкрилася форма реєстрації на сайті Львівського регіонального центру, система трошки підвисала. Очевидно це пов’язано з тим, що перша хвиля учасників спробувала зареєструватися. Через деякий час програма стала доступною", – зазначив методист відділу ЗНО.

Суспільне Волинь

Як додала завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, минулого року у пробному ЗНО зареєструвалося понад 6 тисяч учасників.

"Зареєструватися на пробне ЗНО може будь-який потенційний учасник ЗНО або той, хто ще не буде брати участь в ЗНО 2022 року", – каже Алла Корнейко.

Реєстрація на пробне тестування триватиме до 22 січня.

Що відомо

Торік для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання на Волині облаштували 27 пунктів тестування у 17 містах та селищах області. До участі в ЗНО на Волині зареєструвалися 12 тисяч 300 учасників, із яких один учасник складав іспит з іспанської мови.

У 2020 році через пандемію коронавірусу в Україні скасували пробне ЗНО. Учасники мали можливість пройти тестування вдома.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині