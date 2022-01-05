Штрафи за дискримінацію в оголошеннях про працевлаштування. Що зміниться

З 8 січня 2022 року в Україні набуває чинності закон згідно з яким працедавцям заборонено висувати вимоги до віку та статі працівників. Українське радіо поспілкувалося з керівницею експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua Русланою Березівською та дізналося про очікувані зміни від нового законодавства.

В Україні з 1996 року діє закон про заборону дискримінації за статтю, віком, кольором шкіри, політичними та релігійними переконаннями та іншими ознаками. Проте, до цього часу цей закон часто ігнорувався роботодавцями. Від 8 січня до цього закону додається норма, яка дозволятиме штрафувати роботодавців за порушення правил про недопущення дискримінації.

Що зміниться

Як каже Руслана Березівська, добросовісні роботодавці вже давно не використовують дискримінаційних формулювань під час прийняття нових працівників на роботу. Вона вважає, що цей закон скоріш за все не розв’яже проблему сексизму та ейджизму та великою мірою відіграватиме лише формальну функцію.

"Це дійсно буде формальна дія, тому що якщо недобросовісний начальник хоче собі мати секретарку певного віку, з певними параметрами та з певним кольором волосся, то він буде її шукати, і це проблема в голові, а не в тому, що його будуть штрафувати", – каже Руслана Березівська.

Тому, за словами Березівської, перш за все необхідно змінювати громадську думку та працювати над вихованням. Наразі є існує проблема, коли роботодавці не хочуть брати на роботи людей старших за 45, 50 чи 60 років. В цьому випадку, на думку Руслани Березівської, необхідне втручання держави.

"Якщо дивитися на досвід США, там на державному рівні є законодавчі акти та ініціативи, які пропонують бонуси та привілеї тим компаніям, які адаптують вікових працівників до своїх колективів або ж допомагають у працевлаштуванні", – каже Березівська.

В Україні такі ініціативи є, але походять вони не від держави, а від бізнесу. Бізнес розуміє, що незабаром постане проблема дефіциту молодих кадрів, а тому потрібно звертати увагу на досвідчених працівників. Проблему ейджизму та сексизму, на думку Руслани Березівської, потрібно розв’язувати не штрафами, а ініціативами.

Штрафи за оголошення в соцмережах

Поки що не до кінця зрозуміло, яким чином новий закон пошириться на соціальні мережі. Руслана Березівська вважає, що якщо дискримінаційне оголошення розміщене на офіційній сторінці компанії, до компанії можуть застосовуватися штрафи.

Недоліки закону

Водночас у законі є багато недоліків. Наприклад, деякі посади передбачають виконання роботи жінкою або чоловіком, але подібна вимога до кандидатів вважатиметься порушенням. У такій ситуації більше роботи покладатиметься на менеджерів з підбору персоналу, які повинні бути відсіювати кандидатів.

"Тобто будуть розміщувати та публікувати вакансії, які відповідатимуть законодавчим вимогам, але все ж таки на вході самостійно і без якихось конкретних формулювань будуть відсіювати тих кандидатів, які будуть не відповідати вимогам роботодавця", – каже Березівська.

Гендерний баланс в Україні

За словами Руслани Березівської, в Україні немає перевірок щодо гендерного балансу в компаніях. Проте, у багатьох провідних компаніях вже запроваджені програми гендерної та вікової рівності.

"Щодо гендерної рівності, то є компанії, які ставлять собі стратегічну мету, аби було наближення до гендерної рівності. Стосовно ейджизму, то роботодавці відчувають, що без вікових кандидатів, без досвідчених працівників вони можуть зіткнутися з крайнім дефіцитом кадрів, і у них взагалі не буде кому працювати", – розповідає Березівська.

Крім цього, існує проблема нерівної оплати для жінок. За словами Руслани Березівської, жінки часто претендують на меншу зарплатню на старті роботи в компанії

Як правильно скласти резюме відповідно до змін

Як і раніше, потрібно вказувати вік та бажаний рівень зарплати. Руслана Березівська каже, що пошук роботи – це також навичка, яку необхідно постійно вдосконалювати та оновлювати. Це передбачає знання вимог ринку та стеження за тим, аби навички та знання не застарівали.

"Наші знання старішають дуже швидко, тому навіть молодим і середнього віку працівникам потрібно постійно вдосконалювати себе і розуміти, яких спеціалістів вимагає ринок і відповідати цим вимогам", – каже Березівська.

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