Під час суду над подругою Джефрі Епштейна Гілейн Максвел було оприлюднено позасудову угоду між Епштейном та Вірджинією Джуффе, яка раніше подала до суду цивільний позов, де стверджує, що її зґвалтував син королеви Єлизавети принц Ендрю, коли їй було 17 років.

Оприлюднена угода може вплинути на судовий позов про зґвалтування, поданий Джуффе проти принца Ендрю, повідомляє The Guardian.

В угоді між Джуффе та Епштейном ідеться, що Джуффе відмовлялася від судових позовів проти Епштейна та інших потенційних відповідачів з якими був пов'язаний Епштейн в обмін на 500 тисяч доларів.

У серпні 2021 року Вірджинія Джуффре подала позов проти сина британської королеви принца Ендрю за зґвалтування. Джуффе стверджує, що у віці 17 років вона стала жертвою сексуального насильства з боку Гілейн Максвел та Джефрі Епштейна. За її словами, Джуффе доводилося надавати сексуальні послуги друзям Епштейна серед яких був син британської королеви принц Ендрю. Джуффе стверджує, що неодноразово зустрічалася з принцем та ставала жертвою сексуального насильства з його боку. При цьому, як повідомляє BBC, Джуффе каже, що принц знав про її вік і про те, що вона була жертвою сексуальної експлуатації.

Сам принц Ендрю всіляко відкидає обвинувачення Джуффе та заперечує свою причетність до сексуального насильства. При цьому він не може пояснити походження фотографії, де він зображений разом з Вірджинією Джуффе та Гілейн Максвел.

Адвокати принца стверджують, що з огляду на угоду між Джуффе та Епштейном, цивільний позов проти принца є неправомірним.

Справа Джеффрі Епштейна

У липні 2019 року мільярдер Епштейн був затриманий правоохоронними органами штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Того ж року принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині й перестав з'являтися на публіці.

До цього попри звернення до поліції жінок, Епштейну роками вдавалось уникати обвинувачень: уперше звинувачення прозвучали у 2005 році: батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч. Згодом поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення могли призвести до довічного ув'язнення, але у результаті угоди зі слідством, за умовами якої він визнав свою провину в менш тяжкому злочині, Епштейн отримав півтора року в'язниці.

У 2019 слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. У його маєтку, де, як припускала поліція, базувалася мережа з торгівлі неповнолітніми секс-рабинями, провели обшуки.

Епштейн не визнав себе винним, суд мав відбутися не раніше літа 2020 року.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство.

Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали Інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

Подруга та помічниця Епштейна Гілейн Максвел була арештована улітку 2020 року. За версією слідства, Максвелл була пособницею Епштейна: вона шукала дівчаток молодше 18 років, втиралася до них в довіру і схиляла до сексуальних контактів з фінансистом. 29 грудня 2020 року суд у Нью-Йорку визнав Гілейн Максвел винною у допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами.

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