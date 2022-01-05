Роман Тівін із четвертого класу виступав на різних конкурсах, що не подобалося вчителям у школі, які казали, що "це крок в нікуди". Після Олімпіади-1980 Роман організував першу дискотеку у Богуславі, що на Київщині.

Щоб провести дискотеку, у райкомі партії треба було завірити список пісень.

"Які твори там будуть звучати, з чим це пов'язано – ти повинен розказати, що це воно, навіщо", – згадує Романю.

Для дискотеки Роман та його друзі мали магнітофон "Маяк" а світломузику робили самі. Згодом такі дискотеки стали проводити регулярно.

"У кінці кінців, я зробив одну з найпопулярніших в даному регіоні дискотек – "Бомба", – розповідає чоловік.

Паралельно Роман виступав у місцевому ансамблі У його складі він відвідав зону ЧАЕС за 10 днів після аварії.

"З нами дядя при погонах. І він каже: "Ви повинні грати". А в залі сльози, люди вже знали, що це – вибух, а не якась перепідготовка. І у людей усе там залишилося. У мене комок стоїть у горлі: "Що їм говорити?" – "Що хочете говоріть їм, але починайте грати". Тут ходять, вимірюють радіацію, там лікарі комусь надають допомогу, а ми... І я починаю промову, що ми з маленького містечка Богуслава. Вже якийсь між нами зв'язок. "Ой, а ви можете таку пісню зіграти?", – пригадує він.

Повне відео

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу