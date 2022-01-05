На Сумщині чоловікові, якого обвинувачували у розповсюдженні пропагандистської листівки в соцмережі, винесли вирок. Про це 5 грудня повідомили в пресслужбі Роменського міськрайонного суду.

Його визнали винуватим та призначили штраф у сумі 4250 гривень. Також він повинен сплатити витрати за судову експертизу вартістю 6537 гривень. На оскарження вироку має 30 днів.

Дії чоловіка сторона обвинувачення кваліфікувала за ч. 2 статті 109 КК України як розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Відповідно до матеріалів справи у травні 2020 року у соціальній мережі "Однокласники" чоловік вподобав та поділився публікацією — агітаційною листівкою з зображеннями радянських Герба, зірки з серпом і молотом. На ній був напис "Один народ". Над зіркою — три сучасні прапори Російської Федерації, України та Республіки Білорусь. У результаті її переглянули 66 людей та одна — поставила відмітку "подобається", йдеться у документі.

Обвинувачений свою вину визнав. Суду пояснив, що закликати когось до таких дій не мав наміру. Чи саме він лайкнув ту картинку чи ні, — не пам'ятає, зазначається в ухвалі суду.

Обвинуваченому — 56 років, він — мешканець с. Плавинище Роменського району, учасник бойових дій, нагороджений державними нагородами. Його син є ветераном війни. Чоловік раніше не був судимим, має на утриманні матір та дружину, яка перебуває на пенсії.

Наразі Суспільне чекає на коментар адвоката обвинуваченого про те, чи буде він подавати апеляцію.

Вироки в інших справах

З січня 2014 року до 1 грудня 2021 року на Сумщині суди винесли вироки у 24 кримінальних провадженнях, які стосувалися загрози повалення конституційного ладу, та досудове розслідування яких здійснювало СБУ. Про це йдеться у відповіді від СБУ на запит Суспільного.

Серед них:

11 — за статтею 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

5 — за статтею 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

5 — за статтею 258-5 "Фінансування тероризму".

2 — за статтею 258 "Терористичний акт".

1 — за статтею 258-3 "Створення терористичної групи чи терористичної організації".

Скільки ще справ перебувають на етапі досудового слідства, в СБУ не повідомили, посилаючись на норми кримінально-процесуального законодавства.

Впродовж 2014-2021 років на "лінію довіри" СБУ надійшло 201 повідомлення, в тому числі 63 — щодо подій, які могли належати до компетенції СБУ у цьому питанні.

Що відомо