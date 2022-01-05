Аварії, затори та п’ятеро загиблих. У США вирує сніговий шторм

На атлантичному узбережжі США протягом кількох днів триває сніговий шторм, який спричинив відключення електроенергії й багатокілометрові затори, а також призвів до загибелі щонайменше п’яти людей.
За даними Reuters, найбільше шторм зачепив північ та середню частину атлантичного узбережжя Сполучених Штатів.
Зокрема, негода призвела до затримки чи скасування понад половини авіарейсів у Вашингтоні та близько чверті – у Нью-Йорку, повідомляє The Hill.
Окрім того, шторм став причиною 30-хвилинної затримки вильоту президентського борту. За даними flightaware.com, загалом у США було скасовано майже 3000 рейсів, ще 5000 – відкладено.
Через негоду у Вашингтоні припинили роботу офіси федерального уряду, десятки шкіл у регіоні скасували чи відтермінували початок навчання. Сильний снігопад паралізував автомобільний рух та спричинив відключення електроенергії.
Представники дорожніх служб у Мериленді та Вірджинії заявили, що зледенілі дороги стали причиною десятків аварій.
Як повідомляє The Hill, у Таунсенді, що в штаті Теннессі, 7-річна дівчинка загибла через падіння дерева. Аналогічний випадок стався в окрузі ДеКалб у штаті Джорджія, де загинув 5-річний хлопчик. Ще троє людей стали жертвами аварії поблизу Вашингтона внаслідок зіткнення позашляховика та машини для прибирання снігу.
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