Аварії, затори та п’ятеро загиблих. У США вирує сніговий шторм

На атлантичному узбережжі США протягом кількох днів триває сніговий шторм, який спричинив відключення електроенергії й багатокілометрові затори, а також призвів до загибелі щонайменше п’яти людей.

За даними Reuters, найбільше шторм зачепив північ та середню частину атлантичного узбережжя Сполучених Штатів.

AP Негода дісталася Вашингтону. США, 4 січня 2022 року

Зокрема, негода призвела до затримки чи скасування понад половини авіарейсів у Вашингтоні та близько чверті – у Нью-Йорку, повідомляє The Hill.

Окрім того, шторм став причиною 30-хвилинної затримки вильоту президентського борту. За даними flightaware.com, загалом у США було скасовано майже 3000 рейсів, ще 5000 – відкладено.

AP Подекуди шар снігу сягнув до 40 сантиметрів. Вашингтон, 4 січня 2022 року

Через негоду у Вашингтоні припинили роботу офіси федерального уряду, десятки шкіл у регіоні скасували чи відтермінували початок навчання. Сильний снігопад паралізував автомобільний рух та спричинив відключення електроенергії.

AP Синоптики прогнозують, що шторм закінчиться на початку наступного тижня. Вашингтон, 4 січня 2022 року

Представники дорожніх служб у Мериленді та Вірджинії заявили, що зледенілі дороги стали причиною десятків аварій.

AP Сніговий шторм призвів до аварій та заторів на дорогах. США, штат Вірджинія, 4 січня 2022 року

Як повідомляє The Hill, у Таунсенді, що в штаті Теннессі, 7-річна дівчинка загибла через падіння дерева. Аналогічний випадок стався в окрузі ДеКалб у штаті Джорджія, де загинув 5-річний хлопчик. Ще троє людей стали жертвами аварії поблизу Вашингтона внаслідок зіткнення позашляховика та машини для прибирання снігу.

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