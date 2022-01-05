Коронавірус зареєстрували ще у 71 жителя Житомирщини

На Житомирщині за добу, 4 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 71 жителя області. Померли семеро людей.

Про це 5 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

4 січня лабораторний центр провів 432 дослідження на наявність захворювання – у 71 жителя області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 452 жителя Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще семеро людей:

77-річна жителька Коростеня;

83-річна жителька Житомира;

53-річний житель Радомишля;

79-річна жителька Бердичівського району;

83-річна жителька Бердичева;

81-річна жителька Хорошева;

78-річний житель Баранівки.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровано 3 265 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 904 жителя, Бердичеві – 280, Коростені – 239 та Новограді-Волинському – 187.

4 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 256 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 140 850 жителів, з яких 135 133 вже одужали.

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