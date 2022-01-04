Шестимісячний аляскинський маламут Норт урятував життя свого власника — 20-річного хорвата Грга Бркіча, який разом із двома друзями пішов у похід у гори, але впав із висоти й загубився. Пес 13 годин лежав на Бркічу, зігріваючи його, поки того не знайшли рятувальники.

Про це повідомила Гірська рятувальна служба Хорватії.

У ніч проти 2 січня Бркіч із Нортом і двома друзями пішов у похід гірським масивом Велебит, що тягнеться вздовж узбережжя Адріатичного моря. Під час підйому чоловік зірвався з висоти 150 метрів, упав і ушкодив праву ногу. У цей час Бркіч ніс на плечі пса, який упав разом із ним, але не постраждав.

Друзі Бркіча не змогли його знайти самі, тож звернулися по допомогу до рятувальників. Ті направили на пошуки чоловіка 27 рятувальників, розповів порталу HRT представник Гірської рятувальної служби Йосип Брожицевич. Пошуки відбувалмся на висоті 1800 метрів над рівнем моря і ускладнювалися снігом, льодом, крутими підйомами та поваленими деревами, які блокували дорогу.

Через 13 годин після повідомлення про зникнення Бркіча рятувальники знайшли того із Нортом. Пес сидів на чоловікові й зігрівав його. Це дозволило уникнути обмороження чоловіка. Того успішно спустили з гори. Гірська рятувальна служба Хорватії називає порятунок Бркіча одним із найскладніших.

"За хвилини й секунди до прибуття рятувальників час ніби сповільнився… Цей маленький пес — справжнє диво", — сказав Бркіч в інтерв’ю виданню Jutarnji List.

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