У столиці Чилі Сантьяго семеро поліцейських постраждали від укусів бджіл під час затримання пасічників, які 3 січня протестували під резиденцією президента з вимогою збільшити допомогу виробникам меду. Про це повідомляє Reuters.

Під час протесту пасічники встановили на алеї навпроти президентського палацу близько 60 вуликів, у яких містилися десь 10 тисяч бджіл. Вони вимагали зустрічі із президентом Себастьяном Піньєрою, щоб передати свої вимоги — або збільшити ціни на мед, або надати субсидії його виробникам.

"Бджоли помираються. Якщо бджоли помруть, то не буде і життя. Ось що ми хочемо показати своєю демонстрацією", — сказав журналістам один із протестувальників, Хосе Ітурра.

Своєю чергою представник міністерства сільського господарства Омар Ґузман заявив журналістам, що влада Чилі вже підтримує пасічників — зокрема кілька місяців надає допомогу 20 районам, де спостерігається гостра нестача води.

Поліція затримала чотирьох пасічників. Але правоохоронців покусали бджоли, які вилетіли з вуликів. Сімох поліцейських через численні укуси довелося шпиталізувати. Як зауважує Reuters, деякі перехожі засудили дії пасічників: мовляв, бджоли могли вжалити людей із алергією на них.

У Чилі з 2010 року триває так звана суперпосуха, викликана, як припускають науковці, глобальним потеплінням: через нього до країни не доходять штормові вітри, які раніше приносили із собою дощі. Посуха призводить до менших врожаїв і, як наслідок, меншого видобутку меду.

Своєю чергою у світі через зміни клімату також гинуть і бджоли. За оцінками 2020 року, популяціях цих комах у Північній Америці на одне покоління скоротилася майже удвічі, а в Європі — на 17%.

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