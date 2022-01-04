У США арештували "головного підозрюваного" в убивстві президента Гаїті

Влада США арештувала колишнього військового з Колумбії Маріо Антоніо Паласіоса, який вважається головним підозрюваним у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза в липні 2021 року. Паласіос має постати перед судом у Маямі 4 січня.

Про це повідомляє Associated Press.

Паласіоса затримали ще в жовтні 2021 року на Ямайці. Він мав вилетіти до Колумбії 3 січня, але тамтешня влада отримала повідомлення від Інтерполу, що колишній військовий оголошений у розшук у США, і тамтешня влада домоглася його екстрадиції.

Які саме звинувачення у Штатах висунуті проти Паласіоса, наразі невідомо. У коментарі AP речниця прокуратури Південної Флориди Марлен Родріґес лише підтвердила, що колумбієць перебуває у Штатах і постане перед судом.

Своєю чергою канцелярія прем’єр-міністра Гаїті після повідомлення про арешті Паласіоса лише заявила, що прагне справедливого розслідування смерті колишнього президента. Там відмовилися коментувати можливість екстрадиції Паласіоса на Гаїті.

Убивство президента Гаїті

У ніч проти 7 липня від вогнепальних поранень у своїй резиденції загинув 53-річний президент Гаїті Жовенель Моїз. За даними місцевої поліції, серед найманців, які вбили Моїза, були 26 колумбійців та двоє американців гаїтянського походження. Владу на Гаїті отримав прем’єр-міністр Аріель Анрі, якого померлий президент призначив перед смертю.

У межах розслідування влада Гаїті затримала понад 40 підозрюваних, зокрема майже два десятки колишніх військових Колумбії (серед них і Паласіос). Поки що жодному з них не висунули офіційного звинувачення.

Тим часом після смерті Жовенеля Моїза Гаїті — одна з найбідніших держав світу — занурилося в кризу. У серпні 2021 року країну сколихнув землетрус, унаслідок якого загинули понад дві тисячі людей. Крім того, посилилася діяльність кримінальних угруповань, а чинний прем’єр Аріель Анрі у січні 2022 року сам став жертвою замаху.

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