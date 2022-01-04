У Лисичанську зробили ретро-виставку ялинкових прикрас двадцятого сторіччя

Співробітниці Лисичанського міського краєзнавчого музею зібрали для експозиції ялинкові прикраси двадцятого сторіччя. Вже вдруге їх показують на тематичній виставці.

Про це Суспільному повідомила директорка Лисичанського міського краєзнавчого музею Ніна Бондар.

Суспільне Донбас Іграшки приносили містяни та співробітники музею

У музеї зібрали близько сотні іграшок. Їх приносили містяни та й самі співробітники.

"На ретро-виставці зібрані прикраси десь це роки 80-ті, 90-ті, є декілька іграшок навіть 70-х років. Ми дуже цінуємо ці експонати, бо зараз їх дуже складно знайти, придбати, а тим паче ще й зберегти. Бо це скляні вироби, і вони легко можуть розбиватися і ми можемо не донести їх до нового покоління", — розповіла Ніна Бондар.

Суспільне Донбас Іграшка, яку зробили за технологією початку 20-го сторіччя

Ватні іграшки зробила місцева майстриня, за технологією початку 20-го сторіччя. Тоді, каже Ніна Бондар, святкування Нового року не заохочували.

"Люди все одно хотіли свята і робили потайки прикраси. Неможливо було придбати щось за гроші. Люди виготовляли саме такі ватні іграшки. І оздоблювали ними свою будівлю, хату", — пояснила Ніна Бондар.

За словами співробітниць музею, ретро-виставку збираються зробити традиційною.

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