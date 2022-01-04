В американському штаті Каліфорнія двійнята народилися на новорічну ніч із різницею в 15 хвилин: хлопчик з’явився на світ ще у 2021 році, а його сестричка — вже 1 січня 2022-го. Про це повідомляє медичний центр "Натівідад", у якому відбулися пологи.

Хлопчик Альфредо Трухільйо народився о 23:45 31 грудня 2021 року, а дівчинка Айлін — рівно опівночі 1 січня. Вона також стала першою дитиною, що народилася в медичному центрі "Натівідад" у новому, 2022 році.

Новонароджені почуваються добре, зазначає клініка. Їхні троє старших братів і сестер уже чекають нагоди зустрітися.

"Я просто не можу повірити, що вони близнюки й мають різні дні народження, — каже мати Альфредо й Айлін Фатіма Мадріґал. — Я була здивована й рада, що вона (Айлін — ред.) народилася опівночі!"

Лікарка Ана Абріл Аріас, яка приймала пологи, назвала їх "одним із найбільш пам’ятних моментів своєї кар’єри": "Я була надзвичайно рада допомогти малюкам народитися у 2021 та 2022 роках. Чудовий початок нового року!"

За даними американських Центрів контролю та профілактики захворювань, щороку у США народжуються близько 200 тисяч близнюків — тобто двійнята народжуються в 3% випадків. Але набагато рідше діти народжуються в різні роки — за оцінками, які наводить центр "Натівідад", таке стається один раз на два мільйони пологів.

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