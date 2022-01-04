Колишньому старшому інспектору Менського відділу поліції в Чернігівській області, який в серпні 2021 року напідпитку скоїв смертельну ДТП, слідчі ДБР повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

За інформацією ДБР, у серпні 2021 року правоохоронець разом із товаришем повертався додому після святкування дня міста Мена та у стані сильного алкогольного сп’яніння сів за кермо.

"Рухаючись у напрямку села Рогізки Корюківського району, правоохоронець не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у дерево. Товариш поліцейського, який сидів на передньому сидінні, від численних травм загинув на місці. Непритомного правоохоронця у тяжкому стані госпіталізували до Чернігівської міської лікарні. Тест на вміст алкоголю в крові показав у поліцейського 1,17 проміле", — йдеться в повідомленні.

Експоліцейському повідомили про підозру у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 10 років з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Як повідомила Суспільному речниця поліції області Наталія Слабеняк, за результатами службового розслідування, правоохоронця звільнили з лав Національної поліції 9 серпня 2021 року.

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