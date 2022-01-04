11-річному Антону Глушко роблять щеплення від сказу після нападу безпритульної собаки. Хлопчик живе у селищі міського типу Тепличне Шевченківського району Запоріжжя. Там, за словами його родини та інших жителів, такі випадки не поодинокі.

Про це вони розповіли кореспондентці Суспільного Запоріжжя Карині Галуновій.

Будинок бабусі та дідуся 11-річного Антона Глушка розташований на вулиці Центральній, 10 селища Тепличного. Минулого вівторка, 27 грудня, тут до нього підбігла зграя безпритульних собак. Хлопець каже: це не вперше, але раніше вони не кусали, а тільки гавкали.

Фото: Суспільне Запоріжжя Антон Глушко

"Ішов від бабусі, розмовляв з мамою телефоном. На мене гавкали собаки, чотири собаки. Ну, дві підбігали, почали гавкати, і на цей гавкіт підбігли ще дві. І велика собака підбігла до мене ззаду і вкусила за ногу", — каже дитина.

Мати Антона каже: одразу звернулись до лікарів. Хлопцеві зробили щеплення від сказу, загалом курс складає п’ять уколів. Зараз шукають способи захисту для дитини:

"Дитина боїться тепер ходити, ходити сама. Ми вимушені їй купляти шокери, давати якісь балончики. І, як виявилося в бесіді, ми не одні такі. Багато батьків бояться за своїх дітей. На велосипеді проїхати неможливо, бо кидаються, за ноги хватають", — каже мати Антона Світлана Луняченко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Світлана Луняченко

Жителька будинку № 10 на вулиці Центральній Тетяна Беженарь 29-го грудня звернулася до комунального підприємства "Побутовик", надавши їм відео нападу безпритульної собаки на дитину. Та запитала — як діяти? Каже: це не перше звернення до "Побутовика".

"Минулого року ми звертались до "Побутовика", вони приїжджали, відловлювали жіночої статі тварин, простерилізували їх. Але, на сьогодні, в нас склалась така ситуація, що я надала відео, де, дійсно, йшла дитина, не чіпаючи тих тварин. Її вкусили за ногу. Я почала звертатись знову в "Побутовик". Кажу: ось ваша собака, після вакцинації, стерилізації, вона проявляє агресію. Вони кажуть: в неї нема агресії, те, що вона вкусила — це нормальна ситуація, що зараз зима, вони голодні, їм хочеться їсти. Кажуть: вийдіть і покорміть", — розповідає жінка.

Батьки Антона Глушка звернулися до Шевченківського райвідділу поліції щодо цього випадку. За словами матері хлопчика, Світлани Луняченко, їм мав зателефонувати слідчий, але донині цього не сталося.

Фото: Суспільне Запоріжжя Захисні засоби, які носить з собою Антон

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до комунального підприємства "Побутовик". Там пообіцяли надати відповідь на інформаційний запит, який надіслали сьогодні, 4 січня.

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