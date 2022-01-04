Із 31 січня ПАТ "Запоріжжяобленерго" відключатиме електропостачання для боржників. Рішення про поновлення відключень аргументують виходом області із "червоної" зони карантину.

Повідомлення про це з'явилось 4 січня на сайті акціонерного товариства.

Як зазначає енергопостачальник, під час перебування області в "червоній" зоні (згідно із Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж") заборонялося відключати побутових споживачів за борги.

За місяць після переходу до "жовтої" зони ця заборона припиняє діяти. Тож, уже із 31 січня постачальники електроенергії планують припиняти її подачу для тих, хто має заборгованість.

У "Запоріжжяобленерго" нагадують, що для відновлення електропостачання боржник має повністю погасити заборгованість, а також власним коштом оплатити за повторне підключення.

Що відомо

До складу ПАТ „Запоріжжяобленерго” входять: Запорізькі міські електричні мережі (ЗМЕМ); Запорізькі високовольтні електричні мережі (ЗВЕМ); Мелітопольські високовольтні електричні мережі (МВЕМ); Кам`янсько-Дніпровський та Запорізький райони електричних мереж; Мелітопольський, Бердянський, Василівський, Вільнянський, Оріхівський, Пологівський, Токмацький та Якимівський міжрайонні райони електромереж; структурний підрозділ з експлуатації та ремонту будівель та споруд.

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