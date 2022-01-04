На Центральній площі у Валках невідомі пошкодили новорічну інсталяцію: у хатинці Діда Мороза вибили двері та розбили вікно.

Інсталяцію пошкодили о 6 ранку 1 січня, повідомили у Валківській міській раді. Відео інциденту зафіксували камери спостереження на площі.

Це другий випадок вандалізму протягом новорічних свят у будинку Діда Мороза у Валках.

"Першого разу завдяки діям працівників доброустрою та поліції малолітніх зловмисників вдалося знайти", — йдеться у повідомленні.

valky-rada.gov.ua

Хто пошкодив інсталяцію, з'ясовують.

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