У Волинському народному хорі скасували концерти з новорічно-різдвяною програмою за межами області, – повідомив Суспільному художній керівник та головний диригент хору Олександр Стадник.

Наразі скасували виступи та припинили продаж квитків у Львівській та Рівненській областях.

Причиною такого рішення, каже художній керівник, стали зміни, які наприкінці минулого року вніс Кабмін у постанову про склад витрат на відрядження. Йдеться про збільшення добових витрат для відряджень артистів із 60 до 300 гривень.

Зі слів Олександра Стадника, у колективі хору – 60 артистів, тож лише на добові витрати, не враховуючи оплату пального та оренди за приміщення, потрібно запланувати 18 тисяч гривень.

"Як правило, якщо це концерт у Львові або трохи далі, то ми за добу не вкладаємося: приїжджаємо після 12 години, і по закону це вже дві доби, де треба заплатити 600 гривень людині. З одного боку, це наче турбота про людей, а з іншого – фарисейство чистої води", – зазначив Олександр Стадник.

Заплатити менше, ніж 300 гривень добових, каже художній керівник колективу, артистам не мають права, оскільки це буде порушенням трудового законодавства. Говорить: зарплати артистів хору зараз становлять 6-7 тисяч гривень.

На гастролі у січні цього року повинен був виїжджати повний склад Волинського народного хору, зокрема 15 січня концерт мав би відбутися у Млинові та 25 січня – у Червонограді.

"Там вже точно продавалися квитки. Скільки квитків було продано я не готовий сказати, але концерти ми скасували одразу, коли прочитали цю постанову. Концерти, які є в нас в Івано-Франківську, не скасовуються, тому що там фестиваль і організатори беруть на себе витрати. А на концерти по квитках ми не можемо ставити захмарні ціни, тим більше в районних центрах", – розповів Олександр Стадник.

Коштів, які б покрили всі витрати в рамках гастролей, у Волинського народного хору немає, – додає художній керівник.

Щодо концертів у Луцьку та Волинській області, то їх не скасовуватимуть. Як повідомляло Суспільне раніше, у січні цього року Волинський народний хор влаштовує у Луцьку чотири концерти. Перший виступ відбувся 27 грудня в облмуздрамтеатрі.

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