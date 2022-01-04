Поблизу села Коцупіївка Роменського району 3 січня, приблизно о 3.40 ранку перекинулася маршрутка "Лебедин-Київ". Про це Суспільному повідомили у поліції.

За словами Володимира Крупецьких, керівника прес-служби поліції в Сумській області, пасажирів маршрутки пересадили в іншу машину.

В одного з пасажирів були забої, але людина відмовилася від госпіталізації та поїхала з іншими пасажирами.

На водія, за порушення, склали адміністративний протокол, за статтею 124.

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, тягне за собою штраф в розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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