У столиці Південноафриканської республіки Кейптауні в будівлі парламенту вдруге за дві доби сталася пожежа, підозрюваного у підпалі затримано.

Перша пожежа почалася 2 січня. Вона спричинила обвал даху Нового крила, де працює нижня палата. Також частково обвалився дах старого крила, збудованого у 1884 рокці в якому знаходиться верхня палата, Національна рада провінцій, передає Reuters.

"Було завдано додаткової шкоди: поверхи, в якій розташовані офіси членів парламенту та допоміжного персоналу, були повністю зруйновані", — повідомили у пресцентрі парламенту.

Поліція допустила, що підозрюваний міг проникнути до парламенту через вікно одного з офісів.

Водноча чиновники заявили, що важливі частини будівлі парламенту, зокрема музей із творами мистецтва та об’єктами спадщини, а також вишитий гобелен, що розповідає історію Східного мису на першому поверсі Старої будівлі зборів не постраждали.

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