Протягом 4 січня, у зв’язку з ремонтними роботами на тепломережі по вул. Келецька, 90 тимчасово призупинили подачу опалення та гарячої води у 15 багатоквартирних будинках.

Про це повідомляє "Вінницяміськтеплоенерго".

Постачання гарячої води буде відсутнє за адресами:

просп. Юності, 10, 16;

вул. Келецька, 84, 88, 90, 92, 98, 100,102;

вул. В. Порика, 27, 29, 31.

Відключення опалення за адресами:

просп. Юності, 10, 12, 14, 16;

вул. Келецька, 84, 86, 88, 90, 92, 98, 100,102;

вул. В. Порика, 27, 29, 31.

"Якщо Вашої адреси у переліку відключень немає – необхідно звертатися, в першу чергу, до управляючих компаній (житлово-експлуатаційних об’єднань чи голів правлінь ОСББ). Адже, відсутність послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води у будинку – це наслідок несправностей у внутрішньобудинковій системі", – зазначають тепловики.

Читайте також