Ожеледиця в Сумах: 95% пацієнтів міського травмпункту — з переломами

95% людей, які травмувалися через падіння на вулицях Сум у перші дні 2022 року, отримали переломи. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків завідувача ортопедичного відділення міського травмпункту Роман Спаський. За його словами, до міського травмпункту з 1 січня звернулися майже 250 людей.

UPD: станом на 16.00 4 січня у травмпункті прийняли 67 пацієнтів, за день 3 січня - 96 людей.

Дорога у м. Суми

О 10.00 у травмпункті зібралося до трьох десятків людей.

Черга до травмпункту

"З роботи йшов, послизнувся і впав, бо зараз — ожеледиця. Слизько. Рука болить, підняти не можу. Велика черга. Я тут, напевно, години дві сиджу і ніяк не можу до кабінету потрапити. Людей багато", — розповідає травмований, на ім'я Сергій.

"По своїм справам йшла. Біля зупинки (ред. впала)", — говорить ще одна травмована, на ім'я Вікторія.

Тротуар у м. Суми

За вихідні до міського травмпункту звернулося 232 пацієнти.

"Вчора було 96 звернень, сьогодні на 10:30 — 45. Це все зв’язано з погодними умовами — і люди падають. Свіжа ургентна травма. Зараз у 95% випадках — переломи", — зазначив він.

Доглядати за станом тротуарів і прибудинкових територій мають або управителі, або підприємці, розповів начальник інспекції з благоустрою міста Руслан Голопьоров. "Ці території зобов’язані утримувати, посипати й очищати вони. На сьогодні, станом на 12 годину. управлінням інспекції з благоустрою складено вже 5 протоколів за несвоєчасне очищення чи посипання від ожеледі", - сказав він.

Штрафи для підприємств за непосипані доріжки можуть бути від 850 до 1 700 гривень, для фізичних осіб – від 340 гривень до 1 460.

4 січня Сумський гідрометцентр прогнозує в області хмарну погоду, вночі — невеликий мокрий сніг та дощ, вдень — без істотних опадів, місцями туман, на дорогах — ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі -3..+2°, вдень 0..+5°.

Дорога у м. Суми

3 грудня в Сумській облдержадміністрації повідомили, що на Сумщині розгорнули штаб із протидії загрозам ускладнення дорожнього руху. Він працює у приміщенні Служби автомобільних доріг у Сумській області.

Як навчитися правильно ходити під час ожеледиці, вберегтися від травмування, групуватися під час падіння та як діяти, коли ви все-таки не втрималися на поверхні, Суспільному розповіли ортопед-травматолог Ігор Змисля та тренер-викладач з дзюдо Олексій Філатов.

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