Цього тижня українці мають три робочі дні — 4, 5 і 6 січня. Причому 6 січня, у Святвечір, робочий день скорочено на годину. У п’ятницю, 7 січня, буде вихідний на Різдво. Відповідно, українці матимуть 3 дні вихідних по неділю, 9 січня, включно.

Загалом на січень в Україні припадає 12 вихідних. Зокрема, 3 січня був вихідний, оскільки Новий рік випав на суботу. Тож вихідний переносився на понеділок.

У серпні 2021 року Кабмін видав розпорядження щодо перенесення робочих днів напередодні новорічних свят.

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