4 січня працівники ДСНС в Одещини провели зустрічі з медиками у Міській клінічній лікарні №1 на М'ясоїдівській, 32. Медперсоналу провели інструктаж з протипожежної безпеки. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.

Після пожежі в лікарні на Івано-Франківщині, де через заупокійну свічку стався вибух й загинули 4 людей, в усіх лікарнях України, відповідно до розпорядження Прем'єр-міністра, проводять інструктажі з персоналом.

Сьогодні аналогічну зустріч проведуть і в Обласній дитячій клінічній лікарні на Воробйова, 3.

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