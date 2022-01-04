Американська технологічна компанія Apple досягла ринкової капіталізації у 3 трлн доларів на торгах 3 січня.

Компанія подолала бар'єр, коли вартість її акцій досягла 182,86 долара, передає CNBC.

Подолавши позначку у 3 трильйони доларів Apple потроїла свою вартість менш ніж за чотири роки. У четвертому кварталі 2021 року техногігант продемонстрував щорічне зростання у всіх категоріях продуктів, при цьому виторг зріс на 29% у порівнянні з 2020 роком.

За даними аналітиків TFI Asset Management Limited, Apple продала 27 мільйонів пар своєї найновішої моделі AirPods за свята, завдяки чому річний показник проданих переносних товарів зріс на 20%.

У 2018 році Apple стала першою публічною компанією США, яка досягла ринкової капіталізації в $1 трлн. Її вартість досягла $2 трлн трохи більше ніж через два роки, 19 серпня 2020 року.

Що відомо

Компанія Apple виплатила своїм топпрацівникам бонуси у вигляді акцій на суму до 180 тисяч доларів, щоб вони не перейшли працювати до технологічного конкурента — компанії Meta.

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