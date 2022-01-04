Понад 27 гривень за долар. Курс валют на 4 січня

У вівторок, 4 січня, Національний банк встановив курс долара на рівні 27,28 UAH/USD. Таким чином курс долара і євро залишається незмінним з 31 грудня.

Відповідні дані на сайті регулятора.

Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27,28 гривні за долар;

30,92 гривні за євро.

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Станом на 3 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,28 UAH/USD, щодо євро — 30,92 UAH/EUR.

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