Понад 27 гривень за долар. Курс валют на 4 січня

У вівторок, 4 січня, Національний банк встановив курс долара на рівні 27,28 UAH/USD. Таким чином курс долара і євро залишається незмінним з 31 грудня.
Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.
Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
- 27,28 гривні за долар;
- 30,92 гривні за євро.
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Станом на 3 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,28 UAH/USD, щодо євро — 30,92 UAH/EUR.
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