Міжнародна федерація гімнастики (FIG) визнала новий елемент, який уперше виконав українець Ілля Ковтун. Відтепер у чоловічій спортивній гімнастиці, а саме у вправах на паралельних брусах, він називатиметься на честь українського атлета.

Офіційно першим успішним виконанням елемента було визнано виступ на четвертому етапі Кубка світового виклику 2021 року в словенському Копері. Елемент складається з перевороту назад з упору на руках та повороту на чверть оберту до бруса. Його занесли до групи "С", тобто третьої за складністю групи, тож за нього можна буде отримати 0.3 бала.

"Більшість канонів нами перекреслено, а тепер і назавжди вписане твоє прізвище в правилах спортивної гімнастики, тепер є елемент "Ковтун"! Хоча, звісно, зовсім не на таку групу складності ми розраховували", – заявила тренерка спортсмена Ірина Надюк.

Що відомо

Ілля Ковтун – 18-річний український гімнаст, бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи 2021 року в багатоборстві. Володар Кубка світового виклику в трьох видах: у вільних вправах, на коні та паралельних брусах.

Ковтун не перший українець, на честь кого було названо елемент у спортивній гімнастиці. Торік два елементи на брусах отримали ім'я Петра Пахнюка.

Також власні елементи мають Лілія Подкопаєва (опорний стрибок, вільні вправи), Наталія Кононенко (різновисокі бруси), Ірина Яроцька (бруси), Ігор Радівілов (опорний стрибок).

У радянські часи іменні елементи заробили українські гімнастки Людмила Туріщева (опорний стрибок) та Оксана Омельянчик (колода, опорний стрибок).

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