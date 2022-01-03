В ніч з 1 на 2 січня в м. Василівка Запорізької області невідомі пошкодили центральну ялинку Василівської громади та зірвали з неї гірлянду.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Василівської територіальної громади.

Згідно з інформацією, на площі, де встановлена ялинка, працюють камери відеоспостереження, і наразі поліція опрацьовує зібрані матеріали.

Як раніше повідомляло Суспільне, головну ялинку у Василівці відкрили 19 грудня. Прессекретарка Василівської міської ради Вікторія Піскун повідомила, що новорічне дерево заввишки приблизно 10 метрів. Щодо того, скільки грошей було виділено на придбання дерева з бюджету, прессекретарка відповіла, що така інформація не розголошується.

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