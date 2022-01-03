На Запоріжжі 19-річну дівчину збила машина, її доставили до лікарні

2 січня по вулиці Манджиєва в селі Осипенко Бердянського району сталася ДТП, під час якої 19-річну дівчину збила автівка.

Про це повідомляє Бердянський районний відділ поліції ГУНП в Запорізькій області.

Працівники поліції встановили, що водій автомобіля "Chevrolet Niva" 1954 року народження, збив місцеву 19-річну дівчину, яка перетинала дорогу у невстановленому місці. Дівчина отримала численні тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

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