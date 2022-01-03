У мистецьких школах Луцька зросла щомісячна плата за навчання

У мистецьких школах Луцька з січня 2022 року зросла плата за навчання на 40-50%, залежно від відділу, — розповіла Суспільному директорка департаменту культури Тетяна Гнатів.

Рішення про підняття цін за навчання у Луцьких музичних школах погодили на виконкомі міської ради.

Ціну за навчання не підвищували з 2017 року, — каже директорка департаменту культури Тетяна Гнатів. Додає: на той час мінімальна зарплата була 3 800 гривень, нині 6 500. Вдвічі зросла мінімальна зарплата, ми ж підняли вартість навчання на 40-50-%.

Суспільне Волинь

Зі слів Тетяни Гнатів, оплата в Луцьких школах одна з найнижчих, у порівнянні з іншими обласними центрами. "Фортепіано в нас 230 грн, у Тернополі - 360 гривень за місяць, Київ — 400, Рівне — 320 грн. Ось такі ціни".

Суспільне Волинь

Загалом у Луцьку діють три музичні школи, у яких навчаються 2 330 дітей, третина мають пільги в оплаті за навчання, — каже Тетяна Гнатів.

Суспільне Волинь

Рішення Луцького міськвиконкому передбачає звільнення від плати за навчання дітей пільгових категорій: із багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, дітей сиріт чи позбавлених батьківського піклування, дітей учасників бойових дій.

У Луцькій музичній школі № 1 імені Фридерика Шопена навчається 650 учнів, діє шість відділів. Батьків про підвищення плати за навчання попередили напередодні Нового року. Зі слів директорки школи Ольги Чуріної, ніхто з учнів не завершує навчання через подорожчання.

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