У США помер композитор "Вулиці Сезам" Стівен Лоуренс

У лікарні американського міста Бельвілл (штат Нью-Джерсі) помер композитор Стівен Лоуренс, який, зокрема, писав музику для дитячої телевізійної передачі "Вулиця Сезам".

Про це повідомляє видання Variety із посиланням на вдову покійного Кантор Кеті Лоуренс.

Уточнюється, що Лоуренс помер 30 грудня. Йому було 82 роки. Протягом 30 років композитор писав музику до дитячої телевізійної передачі "Вулиця Сезам", для якої створив понад 300 пісень і за яку отримав три премії "Еммі". Також Лоуренс створив саундтреки до романтичної мелодрами "Рано чи пізно", картини "Бий у барабан повільно", а також мюзиклу "Повість про Кролика Пітера" за книгою Беатріс Поттер.

З 2003 року до самої смерті працював диригентом у синагозі міста Стемфорд (Коннектикут, США). У композитора залишилися дружина, донька, двоє пасинків та онук.

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