Туристичний збір у Луцьку збільшився вдвічі та становить майже мільйон гривень

У Луцьку удвічі зріс туристичний збір у порівнянні з 2019-им роком та становить майже мільйон гривень. Про це Суспільному розповіла начальниця управління туризму та промоції Луцька Катерина Теліпська.
У порівнянні: 2019-го року туристичний збір у Луцьку склав 587 тисяч орієнтовно, а 2021 року він складає майже мільйон гривень і це 52% всього туристичного збору в області, —каже Катерина Теліпська. Додає: Луцьк можна вважати логістичним центром туризму Волинської області.
З її слів, упродовж 2021-го туристична галузь розворушилася. Не лише у Луцьку після 2020-го, коли був повний локдаун, і ніхто ніде не подорожував, зріс туристичний збір, а й в інших туристично-привабливих місцях Волині.
Катерина Теліпська розповідає: у січні 2022-ого для гостей та жителів Луцької громади працюватимуть новорічні резиденції, екскурсії, фестиваль вертепів "З Різдвом Христовим!", фестиваль "Різдво у луцькій родині", концерти камерного оркестру "Con moto" і хору "Credo". Театр "Гармидер" і архієрейський хор "Оранта" представлять різдвяну програму "Тиша", відбуватимуться інші культурно-масові заходи.
Каже: у період новорічно-різдвяних свят у Луцьк їде не найбільше туристів, наплив відвідувачів припадає на теплу пору року.
Що відомо
- У липні на Волині презентували один з найдовших на Волині екологічних маршрутів, протяжність якого майже 150 кілометрів. Новий екомаршрут "Волинський спадок" включає близько 40 природних та історичних пам’яток Волинської та Рівненської областей.
- У Луцьку вперше 6-го березня відзначили день кликуна. У рамках Дня кликуна презентували туристичну мапу, на якій позначені всі скульптури кликунів, які розташовані в Луцьку.
- На початку серпня у Луцьку завершилися археологічні та будівельні роботи у нововідкритих підземеллі вежі Чарторийських та підземеллі Колегіуму єзуїтів, які об'єднали в єдиний комплекс.