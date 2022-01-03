Туристичний збір у Луцьку збільшився вдвічі та становить майже мільйон гривень

У Луцьку удвічі зріс туристичний збір у порівнянні з 2019-им роком та становить майже мільйон гривень. Про це Суспільному розповіла начальниця управління туризму та промоції Луцька Катерина Теліпська.

У порівнянні: 2019-го року туристичний збір у Луцьку склав 587 тисяч орієнтовно, а 2021 року він складає майже мільйон гривень і це 52% всього туристичного збору в області, —каже Катерина Теліпська. Додає: Луцьк можна вважати логістичним центром туризму Волинської області.

Суспільне Волинь

З її слів, упродовж 2021-го туристична галузь розворушилася. Не лише у Луцьку після 2020-го, коли був повний локдаун, і ніхто ніде не подорожував, зріс туристичний збір, а й в інших туристично-привабливих місцях Волині.

Катерина Теліпська розповідає: у січні 2022-ого для гостей та жителів Луцької громади працюватимуть новорічні резиденції, екскурсії, фестиваль вертепів "З Різдвом Христовим!", фестиваль "Різдво у луцькій родині", концерти камерного оркестру "Con moto" і хору "Credo". Театр "Гармидер" і архієрейський хор "Оранта" представлять різдвяну програму "Тиша", відбуватимуться інші культурно-масові заходи.

Фото архівнне: Суспільне Волинь

Каже: у період новорічно-різдвяних свят у Луцьк їде не найбільше туристів, наплив відвідувачів припадає на теплу пору року.

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