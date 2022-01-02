У Гаїті скоїли замах на прем'єра

Невідомі намагалися застрелити прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Анрі під час церемонії на честь 218-ї річниці незалежності республіки від Франції, що проходила у місті Гонаїв.
Про це повідомляє телеканал Telesur.
Як зазначається, напад стався, коли прем'єр виходив із храму, де проходила служба. У результаті стрілянини прем'єр не постраждав, але загинула щонайменше одна людина, ще кілька дістали поранення.
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Зазначається, що поліція посилено охороняла цей район міста, оскільки місцеве збройне угруповання закликало гаїтянського лідера не з’являтися в Гонаїві. За кілька хвилин до нападу Анрі повідомив у Twitter, що він бере участь у святкуванні 218-ї річниці незалежності країни.
Через невдалий замах на прем'єра інші святкові заходи були скасовані.
Що відомо
- У ніч на 7 липня 2021 року злочинці проникли на територію резиденції президента Гаїті Жовенеля Моїза та вбили його. Уряд Гаїті оголосив "стан облоги" та закрив головний аеропорт країни у Порт-о-Пренсі. Згодом підозрюваних у вбивстві затримали. Серед них — 26 колумбійців та двоє американців гаїтянського походження.
- Жовенель Моїз очолював Гаїті понад 4 роки — з 7 лютого 2017-го. Минулі напади на нього не вдалися. Наприклад, у жовтні 2018 року його обстріляли на церемонії з нагоди 212-ї річниці смерті засновника Гаїті Жан-Жака Дессаліна. Тоді Моїз серйозно не постраждав, але троє співробітників його охорони отримали поранення.
- До політичної діяльності Моїз займався бізнесом. Його батько був фермером та торговцем, а його мати — швачкою. У 1996 році одружився з Мартін Марі Етьєн Джозеф — подругою зі шкільних часів, з якою мав трьох дітей. Моїз був власником 10 гектарів плантації бананів, призначених на експорт. Також займався екоенергетикою й екотуризмом.
- Гаїті є найнещаснішою країною Карибського регіону із середньорічним зростанням ВВП всього 1,3% за 20 років. Його слабка економіка і політична нестабільність посилилися пандемією, що звела нанівець зусилля зі скорочення бідності та збільшила нерівність.
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