У Гаїті скоїли замах на прем'єра

Невідомі намагалися застрелити прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Анрі під час церемонії на честь 218-ї річниці незалежності республіки від Франції, що проходила у місті Гонаїв.

Про це повідомляє телеканал Telesur.

Як зазначається, напад стався, коли прем'єр виходив із храму, де проходила служба. У результаті стрілянини прем'єр не постраждав, але загинула щонайменше одна людина, ще кілька дістали поранення.

Зазначається, що поліція посилено охороняла цей район міста, оскільки місцеве збройне угруповання закликало гаїтянського лідера не з’являтися в Гонаїві. За кілька хвилин до нападу Анрі повідомив у Twitter, що він бере участь у святкуванні 218-ї річниці незалежності країни.

Через невдалий замах на прем'єра інші святкові заходи були скасовані.

Що відомо

У ніч на 7 липня 2021 року злочинці проникли на територію резиденції президента Гаїті Жовенеля Моїза та вбили його. Уряд Гаїті оголосив "стан облоги" та закрив головний аеропорт країни у Порт-о-Пренсі. Згодом підозрюваних у вбивстві затримали. Серед них — 26 колумбійців та двоє американців гаїтянського походження.

Жовенель Моїз очолював Гаїті понад 4 роки — з 7 лютого 2017-го. Минулі напади на нього не вдалися. Наприклад, у жовтні 2018 року його обстріляли на церемонії з нагоди 212-ї річниці смерті засновника Гаїті Жан-Жака Дессаліна. Тоді Моїз серйозно не постраждав, але троє співробітників його охорони отримали поранення.

До політичної діяльності Моїз займався бізнесом. Його батько був фермером та торговцем, а його мати — швачкою. У 1996 році одружився з Мартін Марі Етьєн Джозеф — подругою зі шкільних часів, з якою мав трьох дітей. Моїз був власником 10 гектарів плантації бананів, призначених на експорт. Також займався екоенергетикою й екотуризмом.

Гаїті є найнещаснішою країною Карибського регіону із середньорічним зростанням ВВП всього 1,3% за 20 років. Його слабка економіка і політична нестабільність посилилися пандемією, що звела нанівець зусилля зі скорочення бідності та збільшила нерівність.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу