У Запоріжжі чоловік намагався вистрибнути з вікна та підпалив себе

2 грудня на вул. Богдана Завади, 20 у Шевченківському районі Запоріжжя пенсіонер намагався вистрибнути з вікна квартири на 9 поверсі, а потім підпалив себе.

Про це Суспільному розповів Олег Тюрін, начальник Державної пожежно-рятувальної частини номер 4 з охорони Шевченківського району.

За його словами, виклик у службі 101 отримали о 18:11. На місце події виїхали пожежні машини трьох пожежно-рятувальних частин, автодрабина, дві автоцистерни, швидка та поліція.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Займання загасили, о 19:49 медики швидкої вивели пенсіонера з квартири й повезли до лікарні.

Подробиці інциденту Суспільному стануть відомі завтра.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber