2 січня вночі сталася пожежа в двокімнатній квартирі п'ятиповерхового житлового будинку в Коростені. Власника оселі з опіками госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.
Пожежа сталася у квартирі на четвертому поверсі. Горів диван і речі домашнього вжитку.
Власник оселі встиг залишити помешкання і перебував у сусідній квартирі. Бійці ДСНС винесли потерпілого на свіже повітря та передали медикам. Через отруєння продуктами горіння та отримані опіки чоловіка госпіталізували до лікувального закладу Коростеня.
Вогонь знищив диван та домашні речі у кімнаті. Причина займання встановлюється фахівцями.
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