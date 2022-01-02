2 січня вночі сталася пожежа в двокімнатній квартирі п'ятиповерхового житлового будинку в Коростені. Власника оселі з опіками госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Пожежа сталася у квартирі на четвертому поверсі. Горів диван і речі домашнього вжитку.

Власник оселі встиг залишити помешкання і перебував у сусідній квартирі. Бійці ДСНС винесли потерпілого на свіже повітря та передали медикам. Через отруєння продуктами горіння та отримані опіки чоловіка госпіталізували до лікувального закладу Коростеня.

Фото: ДСНС у Житомирській області

Вогонь знищив диван та домашні речі у кімнаті. Причина займання встановлюється фахівцями.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber