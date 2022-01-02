На Житомирщині за добу, 1 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 127 жителів області. Померли двоє людей.

Про це 2 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

1 січня лабораторний центр провів 647 досліджень на наявність захворювання – у 127 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 628 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще двоє людей:

77-річний чоловік та 88-річна жінка – жителі Житомира.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровано 3 254 летальних випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 902 жителів, Бердичеві – 279, Коростені – 238 та Новограді-Волинському – 187.

1 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 13 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 140 744 жителі, з яких 134 862 вже одужали.

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