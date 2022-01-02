На бельгійській дослідницькій станції в Антарктиді зафіксували спалах COVID-19

На бельгійській науково-дослідній станції Princess Elisabeth в Антарктиді зафіксували спалах коронавірусу. Захворіли щонайменше 16 із 25 працівників станції.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, перший випадок COVID-19 підтвердили 14 грудня у команди, яка прибула на станцію сім днів тому. Членів команди, в яких був позитивний тест, помістили на карантин, але вірус продовжував циркулювати та швидко поширюватися. Оскільки всі полярники вакциновані і хвороба протікає у легкій формі, вони вирішили продовжити роботу і не залишати станцію.

"Всім мешканцям станції була запропонована можливість виїхати регулярним рейсом 12 січня. Проте всі вони висловили бажання залишитися і продовжити роботу", – сказав Джозеф Чік, менеджер Міжнародного полярного фонду, який керує станцією Princess Elisabeth.

Наразі на бельгійській станції працюють два лікарі швидкої допомоги, а прибуття нових полярників призупинено, доки вірус не зникне.

Що відомо

У грудні 2020 року на чілійській антарктичній станції "О'Хіггінс Рікельме" 36 полярників захворіли на COVID-19. Серед них – 26 військових і 10 цивільних, які обслуговували базу.

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